Евдокимова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Матвей

Рождение ребёнка
03.11.1900 ст.

Сын: Матвеев Михаил

Отец ребёнка: Кириллов Матвей

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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