Евдокимова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кириллов Матвей
Рождение ребёнка
03.11.1900 ст.
Сын: Матвеев Михаил
Отец ребёнка: Кириллов Матвей
Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно