Мавроди Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавроди Григорий

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1908

Сын: Мавроди Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Мавроди Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
?.07.1911

Сын: Мавроди Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Мавроди Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
26.10.1913

Сын: Мавроди Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Мавроди Василиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавроди Василиса Ивановна

Смерть
Около 1915
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