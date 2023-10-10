Мавроди Григорий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1908
Сын: Мавроди Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Мавроди Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
?.07.1911
Мать ребёнка: Мавроди Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
26.10.1913
Сын: Мавроди Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Мавроди Василиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1915