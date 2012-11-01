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Васильев Феодосий Борисович

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Место рождения

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

?.08.1939

Дата смерти

?.11.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1939

Отец: Васильев Борис Евгеньевич

Мать: Васильева Августа Кузьминична

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1960

Сын: Васильев Сергей Феодосьевич

Мать ребёнка: Васильева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Мария Ивановна

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Мария Ивановна

Смерть
?.11.2012
Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
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