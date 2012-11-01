Васильев Феодосий Борисович
Место рождения
Дата рождения?.08.1939
Дата смерти?.11.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1939
Рождение ребёнка
1960
Сын: Васильев Сергей Феодосьевич
Мать ребёнка: Васильева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Мария Ивановна
Смерть
?.11.2012