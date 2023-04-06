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Демчан Иван Феодорович

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Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
05.06.1888 ст.

Жена: Демчан Фёкла Васильевна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновский Раковец Иван Феодоров Демчан, православного исповедания первым браком Крестьянка того же села Фекла Васильева Демчан, православного исповедания первым браком Поручители ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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