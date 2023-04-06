Демчан Иван Феодорович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.06.1888 ст.
Жена: Демчан Фёкла Васильевна
Крестьянин села Чесновский Раковец Иван Феодоров Демчан, православного исповедания первым браком Крестьянка того же села Фекла Васильева Демчан, православного исповедания первым браком Поручители ... Показать все
Смерть
Неизвестно