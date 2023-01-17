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Козич Артём Александрович

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Место рождения

Большаково, Славский, Калининградская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козич Александр Владимирович

Мать: Козич Ольга Викторовна

Большаково, Славский, Калининградская область
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