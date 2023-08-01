Пермяков Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермяков Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пермякова Тамара Павловна

Мать ребёнка: Пермякова Апполинария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пермяков Николай Павлович

Мать ребёнка: Пермякова Апполинария Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пермякова Апполинария Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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