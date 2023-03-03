Козлов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Григорий Иванович

Козлов Григорий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Козлов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Козлов Андреян Григорьевич

Мать ребёнка: Козлова Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Козлов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Козлова Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Козлова Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Козлова Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Козлов Андреян Григорьевич

Мать ребёнка: Козлова Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Козлов Афанасий Григорьевич

Мать ребёнка: Козлова Прасковья Павловна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.02.1830

Сын: Козлов Ксенофонт Григорьевич

Мать ребёнка: Козлова Прасковья Павловна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Нижнеозёрной крепости 1830
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Прасковья Павловна

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close