Козлов Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Козлов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Козлов Андреян Григорьевич
Мать ребёнка: Козлова Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Козлов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Козлова Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Козлова Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Козлова Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Козлов Андреян Григорьевич
Мать ребёнка: Козлова Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Козлов Афанасий Григорьевич
Мать ребёнка: Козлова Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
07.02.1830
Сын: Козлов Ксенофонт Григорьевич
Мать ребёнка: Козлова Прасковья Павловна
Метрическая книга Нижнеозёрной крепости 1830
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно