Козина Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козина Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

KL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова (Козина) Вера Павловна

Отец ребёнка: Козин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козин Сергей

Отец ребёнка: Козин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козин Павел

Рождение ребёнка
12.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козин Павел

Смерть
1993

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