Козина Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова (Козина) Вера Павловна
Отец ребёнка: Козин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козин Сергей
Отец ребёнка: Козин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козин Павел
Рождение ребёнка
12.12.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козин Павел
Смерть
1993