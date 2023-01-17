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Семёнов Григорий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1928

Дата смерти

03.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1952

Дочь: Матросова Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Семёнова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
16.12.1955

Сын: Семёнов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Семёнова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
11.02.1960

Дочь: Васильева Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Семёнова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
01.01.1963

Сын: Семёнов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Семёнова Нина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова Нина Алексеевна

Смерть
03.08.1982
Новое Ишино, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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