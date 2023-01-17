Семёнов Григорий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1928
Дата смерти03.08.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1952
Дочь: Матросова Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Семёнова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
16.12.1955
Сын: Семёнов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Семёнова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
11.02.1960
Дочь: Васильева Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Семёнова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
01.01.1963
Сын: Семёнов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Семёнова Нина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семёнова Нина Алексеевна
Смерть
03.08.1982
Новое Ишино, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия