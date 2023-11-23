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Акилина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Сергеев

Рождение ребёнка
1796

Сын: Ливанов Илья Иванов

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Ливанова) Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Ливанова) Вера Иванова

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Рождение ребёнка
1809

Сын: Ливанов Николай Иванов

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Ливанов Николай Иванович (1809 — 1894) Родился в семье пономаря села Космодемьянского Ярославского уезда Ивана Сергеевича. Окончил Ярославскую духовную семинарию. В 1832 году рукоположен во священника... Показать все
Смерть
Неизвестно

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