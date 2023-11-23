Акилина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1796
Сын: Ливанов Илья Иванов
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Ливанова) Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Ливанова) Вера Иванова
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Ливанов Николай Иванович (1809 — 1894) Родился в семье пономаря села Космодемьянского Ярославского уезда Ивана Сергеевича. Окончил Ярославскую духовную семинарию. В 1832 году рукоположен во священника... Показать все
Смерть
Неизвестно