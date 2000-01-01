Романчук Синклитикия Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1907 ст.
Сын: Романчук Григорий Порфирьевич
Отец ребёнка: Романчук Порфирий Григорьевич
Запись о рождении сделана в метрической книге Антониевской церкви села Криничное Ахтырского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно