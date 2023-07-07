Теплов Николай Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплов Николай Матвеевич

Место рождения

Пензенская область, Нижнеломовский район

Дата рождения

1902

Дата смерти

02.09.1943

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Пензенская область, Нижнеломовский район
Рождение ребёнка
23.09.1937

Дочь: Теплова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Устинова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теплова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Устинова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теплов Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
02.09.1943
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