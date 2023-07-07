Теплов Николай Матвеевич
Место рожденияПензенская область, Нижнеломовский район
Дата рождения1902
Дата смерти02.09.1943
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Пензенская область, Нижнеломовский район
Рождение ребёнка
23.09.1937
Дочь: Теплова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Устинова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теплова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Устинова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теплов Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.09.1943