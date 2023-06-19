Игнат Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнат Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1761 г.р.

Мать

Около 1760 г.р.

Жена

Около 1779 г.р.
Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Трофим Никитич

Мать: Марковна Февронья Мироновна?/Марковна

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Григорий Игнатович

Мать ребёнка: Мавра

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Февронья Игнатовна

Мать ребёнка: Мавра

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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