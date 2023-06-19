Игнат Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Григорий Игнатович
Мать ребёнка: Мавра
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Февронья Игнатовна
Мать ребёнка: Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно