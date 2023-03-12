Бродович Наум Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Бродович-Мазапета Василий Антонович
Мать: Анна Ивановна
МРМ: 1758-1760
Военная служба
1780
в службе с 16 фев 1780 значковым товарищем Черниговского полка
Работа или профессия
1796
Чернигов, Чернігівська область
С 11 сен 1796 секретарь Черниговского Уездного суда, уволен 15 окт 1797
Смерть
Неизвестно