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Бродович Наум Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Бродович-Мазапета Василий Антонович

Мать: Анна Ивановна

МРМ: 1758-1760
Военная служба
1780
в службе с 16 фев 1780 значковым товарищем Черниговского полка
Работа или профессия
1796
Чернигов, Чернігівська область
С 11 сен 1796 секретарь Черниговского Уездного суда, уволен 15 окт 1797
Смерть
Неизвестно
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