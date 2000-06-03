Коваленко Оксана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Оксана Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.2000

Пол

Женский

Отец

1074 г.р.

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.2000

Отец: Коваленко Анатолий Митрофанович

Мать: Коваленко Светлана

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