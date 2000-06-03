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Коваленко Оксана Анатольевна
Коваленко Оксана Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.06.2000
Пол
Женский
Отец
Коваленко Анатолий Митрофанович
1074 г.р.
Мать
Коваленко Светлана
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.2000
Отец:
Коваленко Анатолий Митрофанович
Мать:
Коваленко Светлана
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