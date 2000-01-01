Булатов Гумар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Булатов Мухаммед-Гани
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Болатова Зайнаб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Менливай
Мать ребёнка: Болатова Зайнаб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаузия
Мать ребёнка: Болатова Зайнаб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сания
Мать ребёнка: Болатова Зайнаб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салима
Мать ребёнка: Болатова Зайнаб
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болатова Зайнаб
Смерть
Неизвестно