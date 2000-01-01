Булатов Гумар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Гумар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Булатов Мухаммед-Гани

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болатова Зайнаб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Менливай

Мать ребёнка: Болатова Зайнаб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаузия

Мать ребёнка: Болатова Зайнаб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сания

Мать ребёнка: Болатова Зайнаб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салима

Мать ребёнка: Болатова Зайнаб

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болатова Зайнаб

Смерть
Неизвестно
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