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Белоносов Юрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1931

Дата смерти

19.07.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1961

Сын: Белоносов Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Белоносова Зинаида Филипповна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.04.1971

Дочь: Костырева Надежда Юрьевна

Мать ребёнка: Белоносова Зинаида Филипповна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоносова Зинаида Филипповна

Смерть
19.07.2020
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Захоронен - Нижнеисетское кладбище г.Екатеринбурга, сектор 7.
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