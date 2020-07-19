Белоносов Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1931
Дата смерти19.07.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1961
Сын: Белоносов Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Белоносова Зинаида Филипповна
Рождение ребёнка
16.04.1971
Дочь: Костырева Надежда Юрьевна
Мать ребёнка: Белоносова Зинаида Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.07.2020
Захоронен - Нижнеисетское кладбище г.Екатеринбурга, сектор 7.