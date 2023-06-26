Илюшин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюшин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илюшин Николай Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюшин Владислав Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илюшина Юлия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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