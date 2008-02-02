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Шишкин Алексей Константинович
Шишкин Алексей Константинович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.02.2008
Пол
Мужской
Отец
Шишкин Константин Валерьевич
1975 г.р.
Мать
Шишкина Юлия Сергеевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.2008
Отец:
Шишкин Константин Валерьевич
Мать:
Шишкина Юлия Сергеевна
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