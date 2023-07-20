Класова (Смолина) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Класова (Смолина) Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1906

Дата смерти

12.04.1961

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1930

Дочь: Самарина Лина (Капиталина) Апполинарьевна

Отец ребёнка: Кыласов Апполинарий Данилович

Рождение ребёнка
21.12.1934

Дочь: Рогожина Валентина Апполинарьевна

Отец ребёнка: Кыласов Апполинарий Данилович

Рождение ребёнка
?.12.1934

Сын: Кыласов Виктор (Венидикт) Апполинарьевич

Отец ребёнка: Кыласов Апполинарий Данилович

Рождение ребёнка
24.01.1937

Дочь: Корочкова Надежда Апполинарьевна

Отец ребёнка: Кыласов Апполинарий Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кыласов Апполинарий Данилович

Смерть
12.04.1961
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