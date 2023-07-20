Класова (Смолина) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1906
Дата смерти12.04.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1930
Дочь: Самарина Лина (Капиталина) Апполинарьевна
Отец ребёнка: Кыласов Апполинарий Данилович
Рождение ребёнка
21.12.1934
Дочь: Рогожина Валентина Апполинарьевна
Отец ребёнка: Кыласов Апполинарий Данилович
Рождение ребёнка
?.12.1934
Сын: Кыласов Виктор (Венидикт) Апполинарьевич
Отец ребёнка: Кыласов Апполинарий Данилович
Рождение ребёнка
24.01.1937
Дочь: Корочкова Надежда Апполинарьевна
Отец ребёнка: Кыласов Апполинарий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1961