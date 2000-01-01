Осокина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
27.08.?
Отец: не указан
Рождение ребёнка
08.08.1987
Дочь: Плюхина Юлия Андреевна
Отец ребёнка: Плюхин Андрей
Рождение ребёнка
12.03.?
Сын: Добрынин Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Добрынин Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плюхин Андрей