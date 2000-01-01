Осокина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокина Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.?

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.?

Отец: не указан

Мать: Чудина Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.08.1987

Дочь: Плюхина Юлия Андреевна

Отец ребёнка: Плюхин Андрей

Рождение ребёнка
12.03.?

Сын: Добрынин Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добрынин Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плюхин Андрей

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