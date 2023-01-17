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Козицын Николай Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

20.02.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Козицын Сергей Иванович

Мать: Козицына Анна

Рождение ребёнка
15.05.1949

Сын: Козицын Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Козицына Софья Прокопьевна

Мальчиха, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.06.1953

Сын: Козицын Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Козицына Софья Прокопьевна

Мальчиха, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.04.1955

Дочь: Соколова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Козицына Софья Прокопьевна

Мальчиха, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козицына Софья Прокопьевна

Смерть
20.02.1981
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