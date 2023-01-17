Козицын Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти20.02.1981
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Козицын Сергей Иванович
Мать: Козицына Анна
Рождение ребёнка
15.05.1949
Мать ребёнка: Козицына Софья Прокопьевна
Рождение ребёнка
10.06.1953
Сын: Козицын Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Козицына Софья Прокопьевна
Рождение ребёнка
20.04.1955
Дочь: Соколова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Козицына Софья Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.1981