Лукьяненко (Агафонова) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко (Агафонова) Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьяненко Арсений Андреевич

Отец ребёнка: Лукьяненко Андрей Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьяненко Александр Андреевич

Отец ребёнка: Лукьяненко Андрей Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьяненко Артем Андреевич

Отец ребёнка: Лукьяненко Андрей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьяненко Андрей Викторович

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