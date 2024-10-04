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Носенко Прохор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Носенко Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Носенко Андрей Прохорович

Мать ребёнка: Носенко (Коряк) Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
06.01.1887

Сын: Носенко Григорий Прохорович

Мать ребёнка: Носенко (Коряк) Анна Сидоровна

Губиниха, Дніпропетровська область
МИХАИЛ САВЕЛЬЕВИЧ ШЕПИТЬКО МАРИЯ СИДОРОВНА БРИЖАН
Рождение ребёнка
24.10.1888

Дочь: Носенко Анна Прохоровна

Мать ребёнка: Носенко (Коряк) Анна Сидоровна

Губиниха, Дніпропетровська область
РОМАН СТЕФАНОВИЧ НОСЕНКО МАРИЯ СИДОРОВНА БРИЖАН
Рождение ребёнка
06.04.1892

Дочь: Носенко Анастасия Прохоровна

Мать ребёнка: Носенко (Коряк) Анна Сидоровна

Губиниха, Дніпропетровська область
РОМАН СТЕФАНОВИЧ НОСЕНКО МАРИЯ СИДОРОВНА БРИЖАН
Смерть
Неизвестно

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