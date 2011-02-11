Шалимов Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалимов Владимир Владимирович

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Место рождения

Гуково, город Гуково, Ростовская область

Дата рождения

03.05.1930

Дата смерти

11.02.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Смерть
11.02.2011
Донецк, город Донецк, Ростовская область
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