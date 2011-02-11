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Шалимов Владимир Владимирович
Шалимов Владимир Владимирович
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Место рождения
Гуково
, город Гуково, Ростовская область
Дата рождения
03.05.1930
Дата смерти
11.02.2011
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Гуково
, город Гуково, Ростовская область
Смерть
11.02.2011
Донецк
, город Донецк, Ростовская область
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