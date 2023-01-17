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Оглоблина Прасковья

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Оглоблин Диомид Афанасьевич

Отец ребёнка: Оглоблин Афанасий Иванович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Оглоблин Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Оглоблин Афанасий Иванович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Оглоблин (рекрут С 1831) Семен Афанасьевич

Отец ребёнка: Оглоблин Афанасий Иванович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Оглоблин Власий Афанасьевич

Отец ребёнка: Оглоблин Афанасий Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Оглоблин Тит Афанасьевич

Отец ребёнка: Оглоблин Афанасий Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Оглоблин Степан Афанасьевич

Отец ребёнка: Оглоблин Афанасий Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Оглоблин Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Оглоблин Афанасий Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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