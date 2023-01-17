Оглоблина Прасковья
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Оглоблин Диомид Афанасьевич
Отец ребёнка: Оглоблин Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Оглоблин Петр Афанасьевич
Отец ребёнка: Оглоблин Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Оглоблин (рекрут С 1831) Семен Афанасьевич
Отец ребёнка: Оглоблин Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Оглоблин Власий Афанасьевич
Отец ребёнка: Оглоблин Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Оглоблин Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Оглоблин Степан Афанасьевич
Отец ребёнка: Оглоблин Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Оглоблин Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Оглоблин Афанасий Иванович
Смерть
Неизвестно