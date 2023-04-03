Новицкий Федор Федорович
Место рожденияПольша,Варшава
Дата рождения05.12.1905
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1905
Польша,Варшава
Рождение ребёнка
18.07.1936
Мать ребёнка: Терегулова Джамиля Рамазановна
Рождение ребёнка
12.04.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терегулова Джамиля Рамазановна
Рождение ребёнка
04.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терегулова Джамиля Рамазановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1981