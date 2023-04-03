Новицкий Федор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовицкий Федор Федорович

Новицкий Федор Федорович

avatar

Место рождения

Польша,Варшава

Дата рождения

05.12.1905

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1905

Отец: Новицкий Федор Федорович

Мать: Новицкая Валентина Владимировна

Польша,Варшава
Рождение ребёнка
18.07.1936

Сын: Новицкий Федор Федорович

Мать ребёнка: Терегулова Джамиля Рамазановна

Рождение ребёнка
12.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терегулова Джамиля Рамазановна

Рождение ребёнка
04.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терегулова Джамиля Рамазановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терегулова Джамиля Рамазановна

Смерть
1981
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close