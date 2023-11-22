Шарыгин Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шарыгин Иван Агафонович
Мать: Шарыгина Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Шарыгин Григорий Павлович
Мать ребёнка: Шарыгина Дарья Сазонтьевна
Рождение ребёнка
15.02.1918
Дочь: Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Шарыгина Дарья Сазонтьевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Шарыгин Александр Павлович
Мать ребёнка: Шарыгина Дарья Сазонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Шарыгина Дарья Сазонтьевна
Смерть
Неизвестно