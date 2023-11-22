Шарыгин Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарыгин Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарыгин Иван Агафонович

Мать: Шарыгина Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Шарыгин Григорий Павлович

Мать ребёнка: Шарыгина Дарья Сазонтьевна

Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.02.1918

Дочь: Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Шарыгина Дарья Сазонтьевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Шарыгин Александр Павлович

Мать ребёнка: Шарыгина Дарья Сазонтьевна

Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Шарыгина Дарья Сазонтьевна

Смерть
Неизвестно
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