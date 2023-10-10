Ковригина (Калинина) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковригина (Калинина) Мария Степановна

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Калинин Степан Иванович

Мать: Калинина Прасковья Родионовна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.09.1852

Муж: Ковригин Илья Федорович

Рождение ребёнка
Около 11.12.1853

Сын: Ковригин Петр Ильич

Отец ребёнка: Ковригин Илья Федорович

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 01.09.1855

Дочь: Елизавета Ильинична

Отец ребёнка: Ковригин Илья Федорович

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 20.11.1856

Дочь: Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Ковригин Илья Федорович

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 03.01.1859

Дочь: Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Ковригин Илья Федорович

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 14.04.1860

Дочь: Александра Ильинична

Отец ребёнка: Ковригин Илья Федорович

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 06.09.1862

Дочь: Агрипина Ильинична

Отец ребёнка: Ковригин Илья Федорович

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1864

Сын: Ковригин Федор Ильич

Отец ребёнка: Ковригин Илья Федорович

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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