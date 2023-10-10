Ковригина (Калинина) Мария Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Бракосочетание
19.09.1852
Рождение ребёнка
Около 11.12.1853
Сын: Ковригин Петр Ильич
Отец ребёнка: Ковригин Илья Федорович
Рождение ребёнка
Около 01.09.1855
Дочь: Елизавета Ильинична
Отец ребёнка: Ковригин Илья Федорович
Рождение ребёнка
Около 20.11.1856
Дочь: Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Ковригин Илья Федорович
Рождение ребёнка
Около 03.01.1859
Дочь: Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Ковригин Илья Федорович
Рождение ребёнка
Около 14.04.1860
Дочь: Александра Ильинична
Отец ребёнка: Ковригин Илья Федорович
Рождение ребёнка
Около 06.09.1862
Дочь: Агрипина Ильинична
Отец ребёнка: Ковригин Илья Федорович
Рождение ребёнка
18.09.1864
Сын: Ковригин Федор Ильич
Отец ребёнка: Ковригин Илья Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно