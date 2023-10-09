Коптелов Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптелов Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1922

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1922

Отец: Коптелов Федор Петрович

Мать: Коптелова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коптелова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коптелова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коптелова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коптелова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коптелова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коптелов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Коптелова Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коптелова Александра Андреевна

Смерть
1979
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