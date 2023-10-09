Коптелов Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1922
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коптелов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Коптелова Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979