Бажеев Евгений Даниилович
Место рождения
Дата рождения13.09.1941
Дата смерти11.09.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1941
Бракосочетание
19.10.1969
Рождение ребёнка
22.09.1970
Дочь: Бажеева Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: Бажеева Валентина Сергеевна
Мельниково, Шегарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
21.05.1978
Мать ребёнка: Бажеева Валентина Сергеевна
Смерть
11.09.1985