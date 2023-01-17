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Бажеев Евгений Даниилович

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Место рождения

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

13.09.1941

Дата смерти

11.09.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1941

Отец: Бажеев Даниил Гаврилович

Мать: Русанова Людмила Константиновна

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
19.10.1969

Жена: Бажеева Валентина Сергеевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
22.09.1970

Дочь: Бажеева Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Бажеева Валентина Сергеевна

Мельниково, Шегарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
21.05.1978

Сын: Бажеев Павел Евгеньевич

Мать ребёнка: Бажеева Валентина Сергеевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
11.09.1985
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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