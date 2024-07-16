Артемьева (Выдрова) Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Артемьев Александр Александрович
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Артемьев Александр Александрович
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Батасова Александра Александровна
Отец ребёнка: Артемьев Александр Александрович
Смерть
2005