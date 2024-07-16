Артемьева (Выдрова) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемьева (Выдрова) Евдокия Николаевна

Артемьева (Выдрова) Евдокия Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Выдров Николай Фёдорович

Мать: Выдрова (Крылова) Валентина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев Александр Александрович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артемьев Александр Александрович

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артемьев Александр Александрович

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Батасова Александра Александровна

Отец ребёнка: Артемьев Александр Александрович

Смерть
2005

Мы используем куки для улучшения работы сайта.