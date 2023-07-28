Чеботарев Иван Матвеевич
Место рождениясл. Ивановка Старооскольского уезда
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Чеботарева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Чеботарева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Чеботарева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: Чеботарева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Чеботарев Матвей Иванович
Мать ребёнка: Чеботарева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Чеботарева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Чеботарева Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно