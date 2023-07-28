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Чеботарев Иван Матвеевич

Место рождения

сл. Ивановка Старооскольского уезда

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Чеботарев Матвей Иванович

Мать: Чеботарева Авдотья Власовна

сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1816

Сын: Чеботарев Абрам Иванович

Мать ребёнка: Чеботарева Наталья Ивановна

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Чеботарева Наталья Ивановна

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1821

Сын: Чеботарев Иуда Иванович

Мать ребёнка: Чеботарева Наталья Ивановна

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: Чеботарева Наталья Ивановна

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Чеботарев Матвей Иванович

Мать ребёнка: Чеботарева Наталья Ивановна

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1832

Сын: Чеботарев Петр Иванович

Мать ребёнка: Чеботарева Наталья Ивановна

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Чеботарева Наталья Ивановна

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеботарева Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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