Беляев Дмитрий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Дмитрий Константинович

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Место рождения

Протасово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

17.07.1917

Дата смерти

14.11.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Протасово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Место жительства
С 1917
Протасово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Место жительства
С 1927 по 1934
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1934 по 1938
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1938 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1945 по 1957
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1957 по 1985
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
14.11.1985
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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