Беляев Дмитрий Константинович
Место рождения
Дата рождения17.07.1917
Дата смерти14.11.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1917
Место жительства
С 1927 по 1934
Место жительства
С 1934 по 1938
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1938 по 1941
Место жительства
С 1945 по 1957
Место жительства
С 1957 по 1985
Смерть
14.11.1985