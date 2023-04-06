Латышева (Елистратова) Елисавета Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.10.1838
Муж: не указан
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Вотчины наследниц Г.г Яковлева села Великого после умершего крестьянина Ивана Михайлова Латышева сын Василий, холостой с девицей Елисаветой Федоровой дочерью умершего крестьянина Федора Иванова Елистр... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Латышев Василий отца
Смерть
Неизвестно