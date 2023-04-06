Латышева (Елистратова) Елисавета Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Елистратова) Елисавета Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.10.1838

Муж: не указан

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Вотчины наследниц Г.г Яковлева села Великого после умершего крестьянина Ивана Михайлова Латышева сын Василий, холостой с девицей Елисаветой Федоровой дочерью умершего крестьянина Федора Иванова Елистр... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышев Василий отца

Смерть
Неизвестно
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