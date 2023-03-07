Маухиба Фахрурадыевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Фахрурады
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1897 ст.
Сын: Валиев Нурмухаммад Валиахмадович
Отец ребёнка: Валиахмад Хаджиахмадович
Рождение ребёнка
10.01.1899 ст.
Сын: Валиев Алиахмад Валиахмадович
Отец ребёнка: Валиахмад Хаджиахмадович
Рождение ребёнка
25.?.1901
Сын: Валиев Муллахмад Валиахмадович
Отец ребёнка: Валиахмад Хаджиахмадович
Рождение ребёнка
15.05.1902
Сын: Валиев Муллахмад Валиахмадович
Отец ребёнка: Валиахмад Хаджиахмадович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Валиева Шамсыдыяда Валиахмадовна
Отец ребёнка: Валиахмад Хаджиахмадович
Рождение ребёнка
04.10.1905
Сын: Валиев Шейхахмад Валиахмадович
Отец ребёнка: Валиахмад Хаджиахмадович
Рождение ребёнка
03.02.1907
Дочь: Валиев Абдуррахман Валиахмадович
Отец ребёнка: Валиахмад Хаджиахмадович
Рождение ребёнка
08.10.1915 ст.
Сын: Валиев Хамат (Минлемухаммад) Валиахметович
Отец ребёнка: Валиахмад Хаджиахмадович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно