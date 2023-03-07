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Маухиба Фахрурадыевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фахрурады

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1897 ст.

Сын: Валиев Нурмухаммад Валиахмадович

Отец ребёнка: Валиахмад Хаджиахмадович

Сулы-Саклово, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1899 ст.

Сын: Валиев Алиахмад Валиахмадович

Отец ребёнка: Валиахмад Хаджиахмадович

Сулы-Саклово, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.?.1901

Сын: Валиев Муллахмад Валиахмадович

Отец ребёнка: Валиахмад Хаджиахмадович

Рождение ребёнка
15.05.1902

Сын: Валиев Муллахмад Валиахмадович

Отец ребёнка: Валиахмад Хаджиахмадович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Валиева Шамсыдыяда Валиахмадовна

Отец ребёнка: Валиахмад Хаджиахмадович

Рождение ребёнка
04.10.1905

Сын: Валиев Шейхахмад Валиахмадович

Отец ребёнка: Валиахмад Хаджиахмадович

Рождение ребёнка
03.02.1907

Дочь: Валиев Абдуррахман Валиахмадович

Отец ребёнка: Валиахмад Хаджиахмадович

Рождение ребёнка
08.10.1915 ст.

Сын: Валиев Хамат (Минлемухаммад) Валиахметович

Отец ребёнка: Валиахмад Хаджиахмадович

Сулы-Саклово, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валиахмад Хаджиахмадович

Смерть
Неизвестно
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