Банников Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБанников Николай Федорович

Банников Николай Федорович

avatar

Место рождения

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Банников Федор Игнатьевич

Мать: Банникова Наталья Петровна

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Арест
05.04.1933
Сарсы-Вторые, Красноуфимский округ, Свердловская область
Мера наказания: Раскулачить и выслать за пределы района с семьей Документ-основание о раскулачивании/лишении прав: Протокол заседания Президиума Манчажского райисполкома по рассмотрению и утверждению... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close