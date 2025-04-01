Кротова (Лохмачева) Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1988
Отец ребёнка: Кротов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
13.04.1989
Дочь: Кротова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Кротов Владимир Владимирович