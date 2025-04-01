Кротова (Лохмачева) Наталья Сергеевна 11.12.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кротова (Лохмачева) Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1966

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кротов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
23.02.1988

Сын: Кротов Ким Владимирович

Отец ребёнка: Кротов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
13.04.1989

Дочь: Кротова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Кротов Владимир Владимирович

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