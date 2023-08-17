Рустамова Рабият Абдуллаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рустамова Рабият Абдуллаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.?

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.?

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Абдуллаева Рукият

Рождение ребёнка
01.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рустамов Рустам Эскерханович

Рождение ребёнка
01.03.1964

Дочь: Рамазанова Айше Рустамовна

Отец ребёнка: Рустамов Рустам Эскерханович

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