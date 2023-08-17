Рустамова Рабият Абдуллаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.?
ПолЖенский
Отец
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.?
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Абдуллаева Рукият
Рождение ребёнка
01.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рустамов Рустам Эскерханович
Рождение ребёнка
01.03.1964
Дочь: Рамазанова Айше Рустамовна
Отец ребёнка: Рустамов Рустам Эскерханович