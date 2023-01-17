Собакин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собакин Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1905

Дочь: Собакина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Собакина Афимия

Михеево, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.12.1915

Дочь: Собакина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Собакина Афимия

Михеево, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
04.07.1921

Дочь: Собакина Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Собакина Афимия

Михеево, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Собакина Афимия

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