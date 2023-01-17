Собакин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1905
Дочь: Собакина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Собакина Афимия
Рождение ребёнка
27.12.1915
Дочь: Собакина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Собакина Афимия
Рождение ребёнка
04.07.1921
Дочь: Собакина Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Собакина Афимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Собакина Афимия