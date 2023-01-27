Маковеева Людмила Александровна 08.02.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маковеева Людмила Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маковеева) Мария Владимировна

Отец ребёнка: Маковеев Владимир Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маковеев Владимир Григорьевич

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