Маковеева Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маковеева) Мария Владимировна
Отец ребёнка: Маковеев Владимир Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно