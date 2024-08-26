Тяпнина (Бушкова) Анна Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.09.1921
Хаврогорский ВИК № записи 29. Запись о браке. Число и месяц заключения брака 28 сентября 1921 г. Фамилия и имя жениха Тяпнин Яков Алексеевич рождения 23 марта 1900 г. невесты Бущкова Анна Никоноровна... Показать все
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Тяпнин Яков Алексеевич
Кокарево, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.07.1926
Дочь: Волях Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Тяпнин Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Тяпнина Тамара Яковлевна
Отец ребёнка: Тяпнин Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
08.06.1938
Дочь: Титова Раиса Яковлевна
Отец ребёнка: Тяпнин Яков Алексеевич
Смерть
Неизвестно