Тяпнина (Бушкова) Анна Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тяпнина (Бушкова) Анна Никоноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
28.09.1921

Муж: Тяпнин Яков Алексеевич

Хаврогорский ВИК № записи 29. Запись о браке. Число и месяц заключения брака 28 сентября 1921 г. Фамилия и имя жениха Тяпнин Яков Алексеевич рождения 23 марта 1900 г. невесты Бущкова Анна Никоноровна... Показать все
Рождение ребёнка
1923

Сын: Тяпнин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Тяпнин Яков Алексеевич

Кокарево, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.07.1926

Дочь: Волях Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Тяпнин Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Тяпнина Тамара Яковлевна

Отец ребёнка: Тяпнин Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
08.06.1938

Дочь: Титова Раиса Яковлевна

Отец ребёнка: Тяпнин Яков Алексеевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

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