Костюткина (Петрова) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Костюткина Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Костюткин Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1938
Сын: Костюткин Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Костюткин Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1940
Сын: Костюткин Юрий Григорьевич
Отец ребёнка: Костюткин Григорий Васильев
Рождение ребёнка
10.12.1942
Дочь: Костюткина Валентина Григлрьевна
Отец ребёнка: Костюткин Григорий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно