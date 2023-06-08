Костюткина (Петрова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюткина (Петрова) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Костюткина Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Костюткин Григорий Васильев

Рождение ребёнка
1938

Сын: Костюткин Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Костюткин Григорий Васильев

Рождение ребёнка
1940

Сын: Костюткин Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: Костюткин Григорий Васильев

Рождение ребёнка
10.12.1942

Дочь: Костюткина Валентина Григлрьевна

Отец ребёнка: Костюткин Григорий Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюткин Григорий Васильев

Смерть
Неизвестно
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