- Екатерина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1675 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1675 ст.
Отец: - Кузьма -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1705 ст.
Отец ребёнка: Головин Павел Иванович
поч. Окулка [Вуколы] Спиридонова (Истобенский оброчный стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1707 ст.
Дочь: Головина Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Головин Павел Иванович
поч. Окулка [Вуколы] Спиридонова (Истобенский оброчный стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1710 ст.
Отец ребёнка: Головин Павел Иванович
поч. Окулка [Вуколы] Спиридонова (Истобенский оброчный стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1718 ст.
Отец ребёнка: Головин Павел Иванович
Овчинники, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно