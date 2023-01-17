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- Екатерина Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1675 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1705 г.р.
Вычислено 1707 г.р.
Вычислено 1710 г.р.
Вычислено 1718 г.р.

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1675 ст.

Отец: - Кузьма -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1705 ст.

Сын: Головин Гавриил Павлович

Отец ребёнка: Головин Павел Иванович

поч. Окулка [Вуколы] Спиридонова (Истобенский оброчный стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1707 ст.

Дочь: Головина Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Головин Павел Иванович

поч. Окулка [Вуколы] Спиридонова (Истобенский оброчный стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1710 ст.

Сын: Головин Осип Павлович

Отец ребёнка: Головин Павел Иванович

поч. Окулка [Вуколы] Спиридонова (Истобенский оброчный стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1718 ст.

Сын: Головин Пётр Павлович

Отец ребёнка: Головин Павел Иванович

Овчинники, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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