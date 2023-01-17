Екатерина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1724
Сын: Дементий Самуилович
Отец ребёнка: Самуил Патрикиевич
Рождение ребёнка
1727
Сын: Наум Самуилович
Отец ребёнка: Самуил Патрикиевич
Рождение ребёнка
04.12.1732
Сын: Александр Самуилович
Отец ребёнка: Самуил Патрикиевич
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Ефросиния Самуиловна
Отец ребёнка: Самуил Патрикиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самуил Патрикиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно