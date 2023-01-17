Екатерина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Никитична

Екатерина Никитична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1724

Сын: Дементий Самуилович

Отец ребёнка: Самуил Патрикиевич

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Наум Самуилович

Отец ребёнка: Самуил Патрикиевич

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.12.1732

Сын: Александр Самуилович

Отец ребёнка: Самуил Патрикиевич

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Ефросиния Самуиловна

Отец ребёнка: Самуил Патрикиевич

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самуил Патрикиевич

Место жительства
Неизвестно
Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close