Новикова Анна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Анна Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1951

Дочь: Тугова Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Цицер Эдмонд Александрович

Рождение ребёнка
26.05.1962

Дочь: Цицер Светлана Эдмондовна

Отец ребёнка: Цицер Эдмонд Александрович

Смерть
Неизвестно
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