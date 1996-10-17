Новикова Анна Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1951
Дочь: Тугова Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Цицер Эдмонд Александрович
Рождение ребёнка
26.05.1962
Дочь: Цицер Светлана Эдмондовна
Отец ребёнка: Цицер Эдмонд Александрович
Смерть
Неизвестно