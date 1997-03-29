Мельникова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1997

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1997

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.2017

Дочь: Мельникова Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Мельников Максим Сергеевич

Рождение ребёнка
14.04.2022

Дочь: Мельникова - Максимовна

Отец ребёнка: Мельников Максим Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Максим Сергеевич

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