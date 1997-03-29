Мельникова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1997
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.2017
Дочь: Мельникова Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Мельников Максим Сергеевич
Рождение ребёнка
14.04.2022
Дочь: Мельникова - Максимовна
Отец ребёнка: Мельников Максим Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно