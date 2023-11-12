Георгиу Наталия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Георгиу Наталия Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1959

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1959

Отец: Георгиу Евгений Николаевич

Мать: не указана

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