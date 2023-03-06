Музалев Прохор Евтихиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Музалев Прохор Евтихиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1920

Сын: Музалев Иван Прохорович

Мать ребёнка: Мкзалева Степанида Ивановна

Место жительства
До 1920
Вяжи-Заречье, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Крестьянин села Заречье Каменской волости Новосильского уезда Тульской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мкзалева Степанида Ивановна

Смерть
Неизвестно
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