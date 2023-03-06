Музалев Прохор Евтихиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1920
Мать ребёнка: Мкзалева Степанида Ивановна
Место жительства
До 1920
Вяжи-Заречье, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Крестьянин села Заречье Каменской волости Новосильского уезда Тульской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно