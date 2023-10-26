Платов Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платов Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Платов Василий Владимирович

Мать: Платова Зоя

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